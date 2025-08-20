تابعوا عكاظ على
Google News Account

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (34.1) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
القبض على مقيم لترويجه «الشبو» بالمنطقة الشرقية
القبض على مقيم لترويجه «الشبو» بالمنطقة الشرقية
وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية
وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية