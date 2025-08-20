استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف اليوم، عددًا من الزوار من جنسيات متعددة، ضمن برنامج الزيارات اليومية التي يتيحها المجمع للاطلاع على مراحل طباعة المصحف الشريف، وما يتضمنه هذا الصرح من تقنيات حديثة في خدمة كتاب الله تعالى، حيث يُعدُّ المجمع أحد أبرز المقاصد العلمية والثقافية لزوار المدينة المنورة.

وتعرف الزوار خلال الجولة، على مسيرة المجمع وجهوده الرائدة في طباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام والروايات، وترجمة معانيه إلى لغات عالمية، إضافة إلى الاطلاع على مراحل الطباعة، والآلات التقنية المستخدمة في خدمة طباعة المصحف الشريف بجودة ودقة، وما يشهده العمل من عناية في كل مرحلة، بما يعكس الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم.

وثمّن الزوار دور القيادة الحكيمة في دعم مسيرة المجمع، مؤكدين أن ما شاهدوه يجسد عناية المملكة بكتاب الله تعالى، ونشره بلغات العالم.

يشار إلى أن المجمع يستقبل زواره يوميًا على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحًا، والفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً حتى السابعة مساءً، بما يتيح الفرصة للاطلاع على مختلف مراحل العمل، وتسهيل زيارة الوفود، من الزائرين والمعتمرين، وتمكينهم من التعرف على الجهود التي تبذلها المملكة في طباعة ونشر كتاب الله الكريم عالميًا.