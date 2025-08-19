شارك باحثون من جامعة طيبة في اكتشاف جين جديد مرتبط باضطرابات النمو العصبي، ضمن دراسة علمية نُشرت أخيرا في مجلة Nature Cell Biology، وقادها فريق بحثي من University of Texas Southwestern Medical Center.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن تعاون علمي دولي ركّز على تحليل الطفرات الجينية المسببة لاضطرابات في نمو الدماغ لدى الأطفال.

وقد شارك في هذا الجهد البحثي فريق من مركز الجينات والأمراض الوراثية وكلية الطب بجامعة طيبة ضم كلا من الدكتور سلمان باسط، والدكتور جميل هاشمي، والدكتور ماجد اللقماني، الذين ساهموا في جمع وتحليل بيانات جينية سريرية تمثل عددا من الحالات النادرة.

وتمكنت الدراسة التي شملت عينة من 24 مريضا ينتمون إلى 13 عائلة، من بينها ثلاث أسر سعودية من تحديد جين جديد يُعرف باسم AIRIM (C1orf109)، تبيّن أن الطفرات فيه تؤدي إلى خلل في نمو الدماغ في مراحله المبكرة، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم آليات الاضطرابات العصبية الوراثية، وتطوير تدخلات علاجية ووقائية دقيقة.

وتأتي هذه المشاركة البحثية من باحثي جامعة طيبة امتدادا لسلسلة من المساهمات العلمية الفاعلة التي قدمتها الجامعة في مجال اكتشاف الطفرات الجينية المسببة لاضطرابات وراثية نادرة، عبر جهود مركز الجينات والأمراض الوراثية، وبالشراكة مع مؤسسات علمية دولية مرموقة ضمن توجه الجامعة لتعزيز مكانتها البحثية وإنتاج معرفة نوعية تخدم صحة الإنسان وتدعم الابتكار في العلوم الطبية.