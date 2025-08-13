اقترحت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات جديدة على ورش إصلاح وسائل النقل. وصنف مشروع النظام الورش إلى 5 فئات رئيسية، لكل منها متطلبات خاصة تتناسب مع طبيعة عملها. وتُطبق هذه الاشتراطات على جميع ورش إصلاح وسائل النقل، ومحلات بيع وتغيير الإطارات والبطاريات ومحلات العناية بالمركبات.وجاء تصنيف أولى الفئات (أ) في ورش الصيانة والإصلاح الشاملة، التي تعالج جميع الأنظمة الميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونية، بالإضافة إلى الهياكل ومعالجة الصدأ وخرط الأجزاء. والفئة (ب) تركز على الإصلاحات الخفيفة في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وتكييف الهواء. وتختص الفئة (ج) بأعمال إصلاح الهياكل وإعادة الطلاء والتلميع، وهي المعروفة باسم «السمكرة». أما تخصص الفئة (د) فهي للورش التي تقدم خدمات متخصصة لأجزاء محددة من المركبة، مثل إصلاح المبادلات الحرارية (الراديترات)، أنظمة العوادم، التعليق الهوائي، الفرامل، وتركيب الزجاج وتنجيد المقاعد. بينما تقتصر الفئة (هـ) على فحص واستبدال البطاريات وتجهيزات الزينة، ويمكن أن تكون في مراكز منفصلة أو ملحقة بمبانٍ تجارية.ويُسمح بإنشاء مراكز الصيانة المتخصصة والمستقلة على الشوارع التجارية وفي مناطق الخدمات اللوجستية، كما يُسمح بممارسة الورش داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة، ومحطات الوقود، ومراكز الخدمة،وبينت البلديات والإسكان أن ورش الفئة (أ) تقتصر على المواقع داخل المناطق الصناعية، بينما يسمح بمزاولة أنشطة الفئة (ج) داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة فقط.وفيما يخص الورش بالفئتين (ب) و(د) فتقام داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة، ومحطات الوقود، في حين تقام الفئة (هـ) في المناطق الصناعية، أو على الشوارع التجارية، أو داخل محطات الوقود، ومراكز الصيانة المتخصصة.وشدد المشروع على التزام جميع الورش بالنسبة البنائية المقررة وتوفير الارتدادات المطلوبة، والالتزام بالارتفاعات المسموح بها، وألا تتجاوز مساحة الميزانين 30% من مساحة الدور الأرضي، إضافةً إلى التقيد بضوابط التشجير المعتمدة.وحددت الوزارة الحد الأدنى لكل نشاط، وتبلغ مساحة الورشة من الفئة (أ) في الشوارع التجارية أو محطات الوقود 100 متر مربع لكل وحدة نشاط، بينما تصل في المناطق الصناعية إلى 2000 متر مربع لبعض الأنشطة المتخصصة، مع اشتراطات خاصة لأعمال السمكرة والدهان لضمان العزل البيئي والبصري والسمعي عن المجاورين.---منطقة انتظار للزبائن---أكدت الاشتراطات المعمارية على تخصيص منطقة انتظار مكيفة للمستفيدين تسمح برؤية أعمال الصيانة من خلال نوافذ زجاجية، لرفع مستوى الراحة والشفافية في الخدمة، مع إمكانية الاكتفاء بتركيب كاميرات عرض داخل غرفة الاستقبال في حال صعوبة الرؤية المباشرة والالتزام بفصل الأنشطة المختلفة داخل الورشة، وتوفير المساحة اللازمة لكل قسم من أقسام الصيانة وفق المعايير المحددة، بما في ذلك أعمال الميكانيكا والكهرباء والسمكرة والدهان وخدمة الإطارات، لضمان انسيابية العمل وتجنب التداخل بين الأنشطة.وأكدت الاشتراطات على أن تكون واجهة الورشة مغلقة بالكامل مع توفير مداخل ومخارج للسيارات، وأبواب مخصصة لدخول العاملين والمستفيدين، ويُستثنى من ذلك ورش إصلاح المركبات الخفيفة والدراجات الآلية الموجودة داخل مراكز خدمة السيارات.---أسقف مانعة للحشرات----من الاشتراطات المقترحة السماح بأن تكون واجهة ورش السيارات مفتوحة –بدون أبواب سحاب خارجية– إذا كانت الورشة تقع ضمن مناطق أو مجمعات صناعية مغلقة تمتلك بوابات رئيسية، على أن يتم الإبقاء على أبواب داخلية للمكاتب وغرف التخزين لضمان الأمان والتنظيم.ويجب أن يكون سقف الورشة مصنوعًا من مواد مقاومة للحريق وغير متأثرة بالرطوبة لمنع إيواء الحشرات والقوارض، مع السماح بتركيب الأسقف المستعارة أو المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية، شريطة الالتزام بمتطلبات السلامة، ومعالجة الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية بمواد مقاومة للصدأ.وألزمت الوزارة الورش بتوفير حاجز زيوت لمنع تسربها إلى شبكة الصرف الصحي، مع فحصه كل 3 أشهر على الأقل أو عند الحاجة، وتنظيفه بشكل دوري، وجمع الزيوت المستعملة في خزانات مخصصة قبل التخلص منها عبر شركات إعادة التدوير أو الناقلين المعتمدين.