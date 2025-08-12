رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ‏ومحافظي المحافظات.

واطلع أمير منطقة تبوك في بداية الاجتماع على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية.

وأشار الأمير فهد بن سلطان إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030 (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والديسة وتروجينا)، وبإشراف مباشر ودعم ومتابعة ولي العهد، والتي ستسهم بإذن الله في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وستعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكداً سموه بهذا الخصوص على دور المحافظين بالمنطقة بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل أعمالهم.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات، ووجه سموه باتخاذ اللازم حيالها.