تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account

في إطار حرص بلدية محافظة صبيا على متابعة سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية، قام رئيس البلدية المهندس محمد حمود نمازي بجولة ميدانية رافقه خلالها عدد من المختصين للاطلاع على نسب إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة.

وخلال الجولة، قدّم المختصون تقارير مفصلة عن مراحل التنفيذ ونسب التقدم في الأعمال، فيما شدّد المهندس نمازي على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، لضمان جودة المشاريع وتحقيق أفضل النتائج التي تلبي احتياجات الأهالي وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وأكد رئيس البلدية أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن نهج البلدية في المتابعة المستمرة للمشاريع، وتسريع وتيرة الإنجاز بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للمحافظة.

أخبار ذات صلة
 
«الحياة الفطرية»: 25 ألف ريال غرامة صيد سمكة "نابليون"
«الحياة الفطرية»: 25 ألف ريال غرامة صيد سمكة "نابليون"
مدير سلامة الطرق لـ «عكاظ»: خفض الوفيات لـ 5 حالات لكل 100 ألف بحلول 2030
مدير سلامة الطرق لـ «عكاظ»: خفض الوفيات لـ 5 حالات لكل 100 ألف بحلول 2030