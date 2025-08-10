أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والتسعين أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 250 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

وأضاف الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.