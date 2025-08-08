قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المغربية بمنطقة الباحة، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

