التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكغينتي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكندية، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبد العزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الكندي نائبة وزير الدفاع كريستيان فوكس، وعدد من المسؤولين.
Defense Minister Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz met today in Jeddah with Canadian Minister of National Defense David McGuinty.
During the meeting, they reviewed Saudi-Canadian relations and discussed bilateral cooperation between the two friendly countries in the military and defense fields, as well as regional developments and the efforts being made in this regard; all of which contribute to achieving security and stability in the region and the world.
Attending the meeting were Deputy Minister of Defense Prince Abdulrahman bin Mohammed bin Ayaf, Chief of General Staff Lieutenant General Fayyad bin Hamid Al-Ruwaili, Assistant Minister of Defense for Executive Affairs Dr. Khalid bin Hussein Al-Bayari, and Advisor to the Minister of Defense for Intelligence Affairs Hisham bin Abdulaziz bin Saif.
From the Canadian side, Deputy Minister of Defense Krista Fox and several officials were present.