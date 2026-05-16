أعلنت وزارة الداخلية حزمة من التعليمات التنظيمية الخاصة بموسم الحج، مشددة على منع رفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بجميع أشكالها داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بما في ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما والطرق المؤدية إليهما.

وشددت الوزارة على منع فتح الحواجز التنظيمية أو الوقوف أمامها أو تجاوزها داخل نطاق المشاعر المقدسة، في إطار ضمان انسيابية الحركة وتنظيم الحشود.

وأوضحت أن إبراز تصريح الحج لرجال الأمن يُعد شرطاً أساسياً للدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما خلال فترة الموسم.

وأكدت أن رجال الأمن موجودون لخدمة وسلامة الحجاج في جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته والمشاعر المقدسة، داعية الجميع إلى التعاون معهم وطلب المساعدة عند الحاجة.