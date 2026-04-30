أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة سلسلة من الفعاليات النوعية احتفاءً بالأسبوع العالمي لتجربة المريض، بهدف إعادة صياغة مفهوم الرعاية الصحية لتتحول من مجرد إجراءات طبية صلبة إلى رحلة إنسانية متكاملة، تضع راحة المريض النفسية وكرامته في مقدمة الأولويات.

وشملت الأنشطة تحسين كافة نقاط الاتصال في رحلة المُراجع، بدءاً من الاستقبال المبتسم في أروقة المجمع، وصولاً إلى إتمام مراحل العلاج والمتابعة المنزلية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الرضا المستندة إلى جودة الأداء وسمو التعامل.

من جانبه أكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي الدكتور سامر بن إبراهيم أسرة أن تجربة المريض أمانة ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق منسوبي المجمع كافة، مشدداً على أن التكامل بين الأقسام هو المحرك الأساسي لخلق بيئة صحية آمنة ومحفزة تليق بتطلعات القيادة الرشيدة.

وأضاف: «نُسخِّر كافة الإمكانات لتكون تجربة مراجعنا انعكاساً حقيقياً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث نسعى لتقديم نموذج رعاية صحية مبتكر يضع جودة حياة المواطن والمقيم في قلب اهتماماته».