تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today from Canada's Foreign Minister Anita Anand.
During the call, they discussed the bilateral relations between the two friendly countries and the latest developments in the region and the efforts being made regarding them.