‏أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة بشأنها.