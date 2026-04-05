تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم (الأحد) من وزيرة خارجية لاتفيا بايبا برازي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية لاتفيا
5 أبريل 2026 - 19:49 | آخر تحديث 5 أبريل 2026 - 19:49
"عكاظ" (الرياض)
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today (Sunday) from Latvian Foreign Minister Baiba Braze.
During the call, they reviewed the relations between the two countries and discussed the latest developments in the region and the efforts being made regarding them.