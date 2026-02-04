ضبطت شرطة منطقة جازان بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مواطن لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة جازان بالتنسيق مع «الأمن المجتمعي» ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط مواطناً لتحرّشه بامرأة
4 فبراير 2026 - 15:08 | آخر تحديث 4 فبراير 2026 - 15:08
«عكاظ» (جازان)
The Jazan region police, in coordination with the General Administration for Community Security and the Fight Against Human Trafficking, apprehended a citizen for harassing a woman. He was detained, and legal procedures were taken against him, and he was referred to the Public Prosecution.