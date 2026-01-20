كشف وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية تعمل منذ الآن على الاستعداد لمرحلة ما بعد 2050 عبر تطوير التعليم والمهارات والقضايا المجتمعية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية جدية في الاقتصاد قد تستغرق من 10 إلى 15 عاماً قبل أن تظهر عوائدها وآثارها بشكل واضح.

وأوضح الجدعان، خلال مشاركته في جلسة حوارية في البيت السعودي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، أن العالم يشهد ضجيجاً كبيراً، وأن الدول التي تنشغل به وتغفل عن أولوياتها الاقتصادية ستتضرر، مؤكداً ضرورة الفصل بين إدارة الملفات السياسية الخارجية وبين التركيز على الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.

وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى أن تكون نموذجاً في التركيز على الاقتصاد وحل النزاعات عبر الحوار.

وبيّن أن دولاً مثل السعودية لديها قيادة شابة تنظر إلى مصلحة الأجيال خلال 15 و20 و30 عاماً قادمة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو إعداد المجتمعات والهياكل الاقتصادية للتعامل مع مستقبل غير معروف، مشيراً إلى أن الأزمات السابقة أثبتت قدرة الدول والشركات والشعوب على التكيف بدل الانهيار كما توقع البعض.

وفي ما يتعلق بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قال الجدعان: الحديث عن تراجع أهميتهما مجرد ضجيج، مشيراً إلى أن دول العالم كلها تتجه إلى هذه المؤسسات، إما لدعم نفسها أو لدعم منطقتها، رغم الحاجة إلى إصلاحات.