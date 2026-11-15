دان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، من بينها المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل الحماية للمنشآت الطبية والعاملين فيها.

كما أدان الوزراء، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف خيام النازحين، محذرين من أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعربوا، عن بالغ قلقهم إزاء استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، ويعرض حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والرضع، لمخاطر جسيمة في ظل نقص المأوى وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.ودعا الوزراء، إسرائيل إلى الوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم (2803) لعام 2025، والالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وآمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها.

وشددوا على ضرورة تنفيذ التزامات المرحلة الأولى دون تأخير أو فرض شروط سياسية وأمنية تعرقل وصول المساعدات، مؤكدين أن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب ألا ترتبط بالتقدم في المراحل اللاحقة.

كما دعوا الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ الالتزامات ورفع القيود المفروضة على المساعدات، مؤكدين مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الخطة وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.