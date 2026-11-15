عزّزت المملكة جهودها في دعم جودة التعليم والتميّز المؤسسي بالدول العربية، من خلال زيارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تدعمها المملكة لتطوير المنظومات التعليمية، والارتقاء بجودة مخرجاتها، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد والشامل.وبحثت الزيارة فرص التعاون في تطوير جودة التعليم والتميّز المؤسسي، وبناء القدرات الوطنية، والاستفادة من النماذج والخبرات العلمية التي يقدمها المركز. وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بين المركز ووزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف الموريتانية، بهدف تطوير منظومات الجودة والتميّز في التعليم والتكوين المهني، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة.

كما تضمن البرنامج لقاءً إستراتيجياً وجلسات فنية، لمناقشة واقع التكوين المهني والتحديات المرتبطة بتطوير الحوكمة والارتقاء بالجودة.