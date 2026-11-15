أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، رفض دول المجلس أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية والحوثية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتستدعي تحركاً عاجلاً من مجلس الأمن لوقفها ومنع تكرارها.

وأوضح البديوي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن دول المجلس تعرضت منذ 28 فبراير 2026، لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه ومناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات.

وثمّن قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً، كما جدّد إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل معها ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.

ورحّب بالقرار الأممي رقم (2837)، الذي أدان التصعيد العسكري الحوثي واعتداءاته على المملكة وتهديده الملاحة التجارية، مطالباً بوقف الهجمات وإنفاذ حظر توريد الأسلحة للميليشيا ومساءلة المسؤولين عن انتهاكاتها.

وحذّر البديوي من تهديد الممرات البحرية الدولية، ورافضاً إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم وقيود غير مشروعة، ومديناً الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وأشار إلى التداعيات الاقتصادية لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ومحذراً من التضخم العالمي وانعدام الأمن الغذائي.

وجدد مواقف مجلس التعاون الداعمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولسيادة لبنان وسورية ووحدتهما واستقرارهما.