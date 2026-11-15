تعزز المرأة السعودية حضورها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من التحولات التي تشهدها المملكة في تمكين الكفاءات الوطنية وتنمية القدرات البشرية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تجاوزت مشاركتها مرحلة اكتساب المهارات التقنية إلى مجالات البحث والتطوير وتحليل البيانات وهندسة الأنظمة الذكية والقيادة التقنية، لتصبح شريكاً فاعلاً في تطوير التقنيات وصناعة مستقبل التحول الرقمي.

وحققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد لعام 2026، في إنجاز يعكس تطور البيئة التقنية والبحثية، واتساع الفرص المتاحة أمام المرأة للمشاركة في القطاعات التقنية المتقدمة.

كما جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وسجلت أعلى معدل نمو عالمي في هذه الكفاءات، بنسبة تجاوزت 100% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، بما يؤكد تسارع جهود تنمية المواهب الوطنية واستقطاب المتخصصين، وتوفير بيئة محفزة للنمو المهني والتقني.

وتقود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» جانباً مهماً من جهود بناء القدرات الوطنية، عبر مبادرات وبرامج تدريبية تستهدف نشر المعرفة التقنية وتأهيل الكفاءات في التخصصات المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

بناء مسارات مهنية

وفي هذا السياق، أسهمت مبادرة «سماي» في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتعزيز المعرفة بتطبيقاته بين مختلف شرائح المجتمع، متجاوزة مليون مستفيد ومستفيدة بحلول نوفمبر 2025، فيما بلغت نسبة النساء 52% من إجمالي المسجلين، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المرأة السعودية باكتساب المهارات والمعارف المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

ولم يعد تمكين المرأة في هذا القطاع مقتصراً على التدريب والتأهيل، بل امتد إلى بناء مسارات مهنية تتيح لها العمل في تحليل البيانات وتطوير التطبيقات الذكية وتصميم الحلول الرقمية، والمشاركة في الأبحاث والمشاريع التقنية، بما يعزز فرص انتقالها إلى مواقع متقدمة في سوق العمل، ويمنحها دوراً أكبر في منظومة الابتكار والتحول الرقمي.

ويكتسب تنوع الكفاءات المشاركة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أهمية متزايدة، لما يتيحه من تعدد الخبرات ووجهات النظر، ويسهم في ابتكار حلول أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المجتمع. كما يعزز حضور المرأة في هذه المجالات موقع التجربة السعودية ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتوسيع مشاركة النساء في القطاعات التقنية الناشئة.

وتتجه الجهود الوطنية في المرحلة القادمة إلى تعظيم الأثر العملي لمبادرات التمكين، من خلال تحويل مخرجات التدريب إلى فرص وظيفية متخصصة، وتعزيز مشاركة المرأة في المسارات البحثية والقيادية، ودعم إسهامها في تأسيس المشاريع والشركات التقنية، بما يضمن استدامة مشاركتها في الاقتصاد الرقمي.

وعلى المستوى الدولي، تبرز مبادرة «Elevate»، التابعة للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «إيكير»، التي تستهدف تمكين أكثر من 25 ألف امرأة في الأسواق الناشئة حول العالم، من خلال برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات التقنية وتوسيع الفرص المهنية، بما يدعم مشاركة المرأة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والإسهام في رسم مستقبلها.

وتؤكد هذه المؤشرات والمبادرات، أن تمكين المرأة السعودية في الذكاء الاصطناعي يمثل استثماراً في رأس المال البشري ومحركاً لتعزيز التنافسية الوطنية، إذ لم تعد المرأة مجرد مستفيدة من التطبيقات التقنية، بل أصبحت عنصراً مشاركاً في تطويرها وابتكار حلولها، بما يرسخ مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي ويعزز حضور كفاءاتها الوطنية في مستقبل الذكاء الاصطناعي.