أُعلنت ضوابط جديدة لخدمة «تبريد المناطق»، تشترط توافر سعة تبريد كافية قبل إيصال الخدمة إلى المباني والمنشآت، وتنظم تركيب العدادات واحتساب الاستهلاك وإصدار الفواتير، إلى جانب تحديد حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي الخدمة. وأصدرت هيئة تنظيم الكهرباء دليلاً لتنظيم الخدمة، التي تعتمد على إنتاج طاقة التبريد في محطات مركزية، ونقلها بواسطة مياه مبردة عبر شبكات أنابيب معزولة إلى المباني والمنشآت، لاستخدامها في أنظمة التكييف وتبريد المساحات الداخلية. وينظم الدليل العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، فضلاً عن توضيح أدوار والتزامات الطرفين، بما يحدد واجباتهما ويحمي حقوقهما، ويعزز الوضوح والشفافية.

وتضمن الدليل ضوابط تفصيلية تنظم تقديم خدمة تبريد المناطق في مراحلها المختلفة أبرزها؛ ضوابط إيصال الخدمة وتفعيلها، وتزويد طالب الخدمة باتفاقيتي الإيصال والاستهلاك. أما فيما يتعلق بالموثوقية والسعة، فاشترط الدليل التحقق من توافر سعة تبريد كافية قبل قبول أي طلب إيصال جديد، لضمان عدم التأثير سلباً في الخدمة المقدمة للمستهلكين الحاليين كما تضمن تنظيم تركيب العدادات، وقواعد احتساب الاستهلاك الفعلي لطاقة التبريد، وإصدار الفواتير بآليات واضحة.