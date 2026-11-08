حذّر مركز تنمية الغطاء النباتي من بيع الحطب والفحم المحليين أو نقلهما أو تخزينهما أو الترويج لهما، أو استخدامهما في المنشآت الغذائية، مؤكداً أن المخالفين معرضون لعقوبات مالية، إذ يتطلب بيع الحطب والفحم المستوردين استخراج التراخيص اللازمة.

وأوضح المركز، أن مخالفة بيع الحطب المحلي أو نقله أو تخزينه تبلغ 5 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه، فيما تبلغ مخالفة بيع الحطب المستورد أو نقله أو تخزينه دون ترخيص ألفي ريال، بعد الإنذار في المرة الأولى. وتصل غرامة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية، مثل المطاعم والمطابخ والمخابز، إلى 10 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه، فيما تبلغ مخالفة الحطب والفحم المحضّرين من تقطيع الأشجار والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة ألفي ريال، بعد الإنذار في المرة الأولى.

وأشار المركز إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الغطاء النباتي واستدامته، وتنظيم سوق الحطب والفحم وتلبية احتياجات السوق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويواصل المركز أعمال الرقابة والتفتيش على أسواق الحطب والفحم والمحلات التجارية في مختلف المناطق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من خلال الجولات المفاجئة والتفتيش الدوري، ورصد الإعلانات والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني، والاستجابة للبلاغات، إلى جانب تكثيف الحملات خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على الحطب.