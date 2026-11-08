أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعزيز الجانب الأمني لحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها، مشيرة إلى تسجيل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,205 حالات ضبط للممنوعات.

وشملت المضبوطات 36 صنفاً من المواد المخدرة، منها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافة إلى 303 من المواد المحظورة، فيما أحبطت المنافذ الجمركية تهريب 879 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 31 نوعاً من المبالغ المالية. وأوضحت الهيئة، أن جهودها تأتي بالتعاون والتنسيق المستمر مع شركائها من الجهات ذات العلاقة، مؤكدة استمرار العمل على مكافحة التهريب والتصدي لمحاولات إدخال الممنوعات وإخراجها عبر المنافذ الجمركية. ودعت «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال الإبلاغ عبر الأرقام المخصصة للبلاغات الأمنية أو البريد الإلكتروني، مؤكدة استقبال البلاغات المتعلقة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.