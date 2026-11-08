تستضيف مدينة جدة، اليوم (الأحد)، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، خلال الفترة من 28 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الآخرة، الموافق 8 - 11 نوفمبر، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، تأكيداً لجهود المملكة المتواصلة في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بتجربتهم.

وتشهد النسخة السادسة من المؤتمر والمعرض مشاركة أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب حضور ومشاركات تمثل أكثر من 150 دولة، ضمن معرض يمتد على مساحة تزيد على 67 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 15 منطقة وبرنامجاً رئيسياً تغطي الجوانب التشغيلية والمعرفية والتقنية والابتكارية والتدريبية المرتبطة بخدمة الحجاج.ويأتي المؤتمر ضمن الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، إذ يجمع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات والإجراءات والتعاقدات اللازمة للموسم القادم، والاطلاع على أحدث الخدمات والحلول، إلى جانب مناقشة سبل رفع الجاهزية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويتوزع برنامج المؤتمر على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية والاستدامة، فيما تناقش جلساته عدداً من الموضوعات الحيوية المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية وإدارة المرافق، والإسكان والضيافة، والإعاشة والتغذية، والأمن والسلامة، والرعاية الصحية، والإعلام والتواصل، والتقنية والابتكار، والتدريب والتأهيل، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

ويقدم «مجلس الحج» 32 جلسة متخصصة بمشاركة 42 متحدثاً، تتناول موضوعات تطبيقية وبحثية في مجالات النقل والإعاشة والتقنية والرعاية الصحية والإسكان والاستدامة والإعلام وإدارة الحشود وتطوير تجربة الحاج.

وتشهد النسخة الحالية للمرة الأولى، إقامة ملتقى التوعية والتدريب تحت شعار «من الوعي إلى التمكين»، الذي يضم برامج وورش عمل وتجارب متخصصة تهدف إلى تطوير أدوات التوعية، ورفع كفاءة التدريب، وتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

كما يحضر جانب الابتكار بصورة واسعة عبر منطقة الابتكار، ومعسكر «مستقبل ابتكارات الحج»، وواحة التقنية، ومعرض ابتكارات الحج، فيما يوفر مركز الأعمال مساحات مخصصة للاجتماعات واستكمال التعاقدات وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب مناطق متخصصة في قطاعات الطيران والصحة والتقنية والإعلام، ومنطقة «صنع في السعودية» ومنصة الشركاء، بما يعزز فرص التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة.