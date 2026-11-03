تصدرت محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة قائمة المحافظات الأنقى هواءً في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق نتائج تقييم جودة الهواء الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وسجلت منطقة حائل الحضور الأكبر بأربع محافظات ضمن المراكز العشرة الأولى.



وحلت الحائط بمنطقة حائل ثانيةً، الشماسية بالقصيم ثالثةً، رنية بمنطقة مكة المكرمة رابعةً، السليمي والشنان بحائل في المرتبتين الخامسة والسادسة، صوير بالجوف سابعةً، الخبراء بالقصيم ثامنةً، الأجفر بحائل تاسعةً، وخيبر بالمدينة المنورة عاشرةً.



وأوضح المركز أن التصنيف يستند إلى معايير جودة الهواء المعتمدة لديه، والمرجعيات المعيارية لوكالة حماية البيئة الأمريكية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يضمن تقييم مستويات جودة الهواء وفق أسس علمية وفنية موحدة.



وأشار إلى أن نتائج التصنيف تستند إلى بيانات شبكة وطنية تضم 241 محطة لرصد جودة الهواء في مدن المملكة، تنقل قياساتها آلياً إلى غرف الرصد المركزية، وتخضع للتحليل والمراجعة الفنية قبل اعتمادها، مع مراعاة دقة القياسات وانتظامها وجودتها والجاهزية التشغيلية للمحطات والتوزيع الجغرافي.



وأكد المركز أن نتائج الرصد تدعم القرارات الرقابية والبيئية، وتسهم في تحديد مستويات الملوثات ومتابعة تغيراتها، والحد من مصادر التلوث وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.



