بدأت وزارة الخارجية، رسمياً، في إتاحة برنامج الدخول العالمي (Global Entry) للسعوديين، وهو أحد برامج المسافر الموثوق (Trusted Traveler Programs) التابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ويهدف البرنامج تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية والولايات المتحدة، وتسريع إجراءات دخول المسافرين عبر مسارات مخصصة بالمطارات الأمريكية.



وعددت وزارة الخارجية مزايا البرنامج في المطارات الأمريكية منها تقليص وقت الانتظار بإتمام إجراءات الدخول بشكل أسرع والتحقق من الهوية والجوازات عبر الأجهزة الذاتية مباشرةً دون الحاجة للوقوف في طوابير مكاتب الهجرة إلى جانب عبور بوابات الجمارك عبر المسارات السريعة المخصصة لأعضاء البرنامج.



ومن المزايا عند المغادرة، التفتيش السريع والاستفادة من فحص أمني أسرع وأسهل عند المغادرة من المطارات الأمريكية.



وشرحت وزارة الخارجية آلية الانضمام والتسجيل في (Global Entry) إذ تقديم الطلبات إلكترونياً بشكل كامل عبر الموقع الرسمي لبرامج المسافر الموثوق الأمريكي (TTP) وتستمر العضوية الفعالة لمدة خمس سنوات متتالية بعد استكمال المتطلبات والموافقات.