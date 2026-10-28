يواصل مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة الشرقية، تنفيذ سلسلة برامج لقاءاته التوعوية وورش العمل عن بعد، والتي تستهدف الرفع من مهارات الموظفين بشكل عام، ومقدمي الخدمة بشكل خاص لتطوير مهاراتهم في تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي هذا الصدد أشار المدير التنفيذي للمشروع عبدالإله الظفر، إلى إطلاق المشروع صباح (الأربعاء) ورشة عمل تضمنت ثلاث جلسات والتي يرمي من خلالها مشروع رضا المستفيدين ضمن أهدافه لبناء مزيداً من الشركات المجتمعية ومد جسور التعاون مع الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة لتقديم حزمة من اللقاءات التوعوية وورش العمل التي ترمي في مجملها إلى الرفع من مهارات الموظفين العاملين بالخطوط الأمامية لخدمة المستفيدين.



ولفت المدير التنفيذي للمشروع عبدالإله الظفر، إلى انطلاق الجلسة الأولى من ورشة العمل والتي وقفت على تقديمها رئيس قسم خدمة العملاء بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الأستاذة أبرار الفرحان، بعنوان تجربة المستفيد «بوصلة التميز في الجهات الحكومية» استعرضت خلالها عدة محاور رئيسية بدءاً من تسليط الضوء على: أهمية تجربة المستفيد، فهم المستفيد، رحلة المستفيد، تصميم التجربة، الثقافة والحوكمة، كذلك وقوف المدربة على محور «الجودة والرضا وصولاً إلى التجربة» إضافة إلى محور «التوقع والانطباع»، مروراً بالوقوف على تكامل الهرم الإداري في توجيه «بوصلة التميز»، إضافة إلى مناقشة التكامل بين التجربة الرقمية والميدانية.



كما أشار في الوقت نفسه إلى مواصلة الورشة تقديم جلستها الثانية، والتي جاءت بعنوان منهجيات قياس رضا المستفيدين في القطاع الحكومي «من تشخيص الفجوات.. إلى التميز المؤسسي» والتي وقفت على تقديمها الأستاذة فوزية بنت طواله، باحثة دكتوراه إعلام رقمي وتقنية الاتصال، حيث استعرضت خلالها عدة تساؤلات منها: ما المقصود برضا المستفيد، لماذا نقيس رضا المستفيدين، كذلك طرق قياس رضا المستفيد، الاستبانات الدورية وقياس الأداء الفعلي، فجوة التوقعات وعدم التطابق، المتسوق الخفي والشكوى والتغذية الراجعة، مقارنة مختصرة بين المنهجيات، من قياس الرضا إلى التميز المؤسسي، تحليل المشكلة، تحديد الأولويات، كيف ندعم التحسين من خلال تجارب دولية، مروراً باستعراضها حزمة من التوصيات لتفعيل القياس.



ولفت المدير التنفيذي للمشروع الظفر، إلى الجلسة الثالثة والختامية من ورشة العمل التي وقفت على تقديمها الأستاذة سارة العتيبي عضو هيئة تدريب قسم الإدارة والسياسات العامة فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، وجاءت بعنوان قياس رضا المستفيدين وأثره في السياسات العامة «من الرقم في التقرير .. إلى القرار الذي يغير الخدمة»، وأضافت تناولت خلالها تسليط الضوء على: طرق القياس «الاستطلاع – الشكاوى والملاحظات – المتسوق الخفي – مجموعات التركيز»، كذلك استعراضها لدورة السياسة العامة «التشخيص وتحديد الأولويات، صياغة الخيارات، اختيار وتطوير الحلول، التنفيذ والمتابعة، التقييم والتعديل»، وصولاً إلى مناقشة أبرز مهارات التحسين والتطوير المستمر في تقديم الخدمة، إضافة إلى تسليطها الضوء عن قرب على نشر ثقافة التحسين المستمر وربطها بتجويد خدمات المستفيدين.



عمل طموح:

وفي ختام البرنامج تقدم المدير التنفيذي للمشروع عبدالإله الظفر، بالشكر الوافر والامتنان للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، (حفظهم الله)، على دعمهما الكبير والمتواصل لأعمال المشروع، ولرئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، لمتابعته الدقيقة لمراحل سير المشروع وأعمال اللجان مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة، والشكر موصول لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية على تعاونه مع المشروع في تنفيذ البرنامج والشكر موصول لكافة مقدمي البرنامج على جهودهم المبذولة وفقاً لما خطط له، ولكافة المستهدفين بالبرنامج.