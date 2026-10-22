سجّلت أمانة منطقة الباحة أداءً مرتفعاً في معالجة البلاغات البلدية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعد أن حققت إدارة البلاغات (940) التابعة للإدارة العامة للطوارئ والأزمات نسبة إنجاز بلغت 99%، في إطار جهودها لتعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى رضا المستفيدين.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي البلاغات الواردة منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 15,055 بلاغاً، جرى إنجاز 14,686 بلاغاً منها، عبر منظومة عمل مخصصة تستقبل البلاغات على مدار الساعة وتعمل على إحالتها مباشرة إلى الجهات المختصة للتحقق منها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبيّنت أن عدد البلاغات خلال الربع الأول بلغ 3,055 بلاغاً، وارتفع في الربع الثاني إلى 4,816 بلاغاً، فيما سجل الربع الثالث 5,718 بلاغاً بنسبة إنجاز كاملة ورضا للمستفيدين بلغ 99%.

وتوزعت البلاغات بين 4,159 بلاغاً في أعمال النظافة، و1,791 بلاغاً في الإصحاح البيئي، و2,708 بلاغات تتعلق بالإثارة البصرية، إلى جانب بلاغات أخرى شملت صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، بما يعكس حجم التفاعل مع القنوات البلدية والخدمات المقدمة في مدن ومحافظات المنطقة.