تستعد منطقة الباحة لأيامٍ يغلب عليها المشهد الماطر، بعد تنبيه المركز الوطني للأرصاد من حالة جوية متواصلة تشمل أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تستمر، بمشيئة الله، حتى يوم الإثنين المقبل.

وتشمل الحالة مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، إلى جانب الأجزاء المجاورة لها، في مشهد تتصدره السحب الماطرة والأجواء المتقلبة.

وفي الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني الأهالي والزوار إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة التنبيهات الجوية الصادرة خلال فترة الحالة المطرية.