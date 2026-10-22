أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بتحقيق أمانة منطقة الباحة المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون، وحصدها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي بدورتها السادسة لعام 2025 - 2026، عن مشروع «مبادرة الباحة الخضراء»، التي أطلقها أمير المنطقة منذ أعوام عدة.

وأكد أمير الباحة، أن الإنجاز يجسد تميز العمل البلدي بالمنطقة، ويثمّن جهود الأمانة في تنفيذ المبادرات النوعية، الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، منوهاً بجهود أمانة المنطقة ومنسوبيها، والتكامل بين الجهات ذات العلاقة الذي أسهم في نجاح المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.

فيما، رفع أمين منطقة الباحة علي محمد السواط، شكره وتقديره لأمير المنطقة ولنائبه، على ما تحظى به مشاريع ومبادرات الأمانة من دعم واهتمام ومتابعة، مثمناً دعم وزير البلديات والإسكان ماجد عبدالله الحقيل.

وأوضح السواط، أن تحقيق المركز الأول خليجياً يمثل حافزاً لمواصلة التميز المؤسسي وتطوير المبادرات البلدية النوعية، مؤكداً أن مبادرة الباحة الخضراء أسهمت في تعزيز التشجير المستدام، وإبراز الهوية الشجرية للمنطقة، وتشجيع زراعة الأشجار المحلية الملائمة لطبيعتها ومناخها.