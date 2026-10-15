وصل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، إلى الرياض اليوم (الخميس) في زيارة للمملكة لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.
وكان في استقباله لدى وصوله نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
وزير الخارجية السوري يصل إلى الرياض
15 أكتوبر 2026 - 22:17 | آخر تحديث 15 أكتوبر 2026 - 22:17
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«عكاظ» (الرياض)
وصل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، إلى الرياض اليوم (الخميس) في زيارة للمملكة لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.