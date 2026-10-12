أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن الحياة في المملكة مستمرة بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن رفع الجاهزية لا يعني القلق، بل يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، مهما كانت احتمالية حدوثها، ومشدداً على أن أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم يأتيان في مقدمة أولويات المملكة.

وقال الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إن الاعتداءات الإرهابية الحوثية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية الإرهابية لا تقيم وزناً للقيم والأخلاقيات، وأن المملكة ستظل قوية وماضية بثبات في مسيرتها التنموية.

ودعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الصور أو المقاطع أو المعلومات المرتبطة بالعمليات الأمنية والعسكرية من مصادر مجهولة أو غير موثوقة، مؤكداً أن المعلومة الدقيقة جزء من حماية الأمن.

وأشار إلى أن تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين الموجودين في المملكة يأتي امتداداً لمواقفها الأخوية تجاه الشعب اليمني.

وكشف وزير الإعلام، أن أكثر من 63 ألف أسرة سعودية تملكت مسكنها الأول خلال النصف الأول من 2026، فيما دخل توطين المهن الإدارية المساندة حيز التنفيذ بنسبة 100%، مستهدفاً 69 مهنة في مجالات متعددة.

وأوضح، أن المملكة حافظت للمرة الرابعة على التوالي على المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، محققةً 99% في التقييم العام، فيما نقلت قطارات المملكة أكثر من 38 مليون راكب خلال الربع الثاني من 2026.

ولفت إلى أن أعمال الاستكشاف في مشروع جبل صايد، كشفت عن موارد تُقدّر بنحو 114 مليون طن من الخام، تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب مؤشرات واعدة لليورانيوم.

وأكد الوزير الدوسري، أن التحولات التي تشهدها الرياض تتجلى في حركة التنقل وامتداد العمران وتنامي المشاريع، وصولاً إلى حضورها العالمي بوصفها عاصمة للأعمال والاستثمار وصناعة القرار.

تطوير 700 كيلومتر من محاور الطرق

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن الرياض تتمتع بحجم اقتصادي كبير وتمثل وجهة للفرص، مشيراً إلى أن عدد سكانها يزداد سنوياً بمئات الآلاف، الأمر الذي يرفع أعداد الرحلات اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة والخدمات والترفيه، ويستدعي مواصلة تطوير شبكة التنقل وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوسيع نطاق تغطيتها ورفع كفاءة تشغيلها.

وقال: إن ولي العهد أطلق برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية، الذي يستهدف تطوير نحو 700 كيلومتر من المحاور الحيوية في الرياض، وأكثر من 330 تقاطعاً رئيسياً، تشمل تنفيذ أكثر من 300 جسر و80 نفقاً في مختلف أنحاء المدينة.

وأضاف، أن عدد مستخدمي شبكة النقل العام يقترب من 500 مليون راكب منذ بدء التشغيل، منهم أكثر من 300 مليون راكب عبر قطار الرياض، فيما تجاوز استخدام الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس 20 مليون راكب.

وبيّن السلطان، أن الهيئة وقّعت عقوداً لشراء 94 قطاراً جديداً، ليرتفع أسطول القطارات من 183 إلى 277 قطاراً، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية وتوجيهها نحو المسارات الأكثر كثافة في الاستخدام.

وأوضح، أن تطوير منظومة التنقل في الرياض يمضي عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الطرق والنقل العام وإدارة الحركة المرورية، ضمن منظومة متكاملة تواكب نمو المدينة وحاجات سكانها.