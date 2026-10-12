تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية المملكة المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة والاعتداءات الحوثية على المملكة.

وبحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إد ميليباند، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة بين البلدين لمواجهة التوترات والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وتناول الاتصال اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، إذ أكد ميليباند إدانة بلاده أعمال العنف التي يشنها الحوثيون، وتستهدف الداخل اليمني والمنشآت المدنية في المملكة، معرباً عن تضامن المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة هذه الاعتداءات.

وفي اتصال آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالاً من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف راشد الزياني، نقل خلاله خالص تعازي بلاده وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية في وفاة مواطنين ومقيمين جراء الاعتداء الإرهابي، الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأكد الزياني، تضامن البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المشتركة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، جرى خلاله بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه.