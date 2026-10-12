أدانت الحكومة الأردنية استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنّها ميليشيا الحوثي على المملكة، وآخرها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام أمس، وأسفرت عن وفاة أحد المقيمين وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الاعتداءات على المطارَين وعلى المدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، واعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً غاشمًا على سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرة المتوفى، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.