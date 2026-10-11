فعّلت أمانات وبلديات المناطق خططها الميدانية لمواجهة الأمطار، عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، تفاعلاً مع تقارير المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى توقعات بهطول الأمطار في عدد من المناطق.

وعززت الأمانات والبلديات استعداداتها، من خلال دعم مراكز الإسناد، وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والكوادر الميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع تجمعات المياه وفق الخطط المعتمدة.

وأكدت استمرار متابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية عبر قنواتها الرسمية، بهدف تعزيز سلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المختصة خلال هطول الأمطار.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن مواقع تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى (الأربعاء) القادم.

وفي إطار الاستعدادات المبكرة، رفع المركز الوطني للأرصاد مستوى جاهزيته للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، واستحدث «الإيجاز المناخي المبكر» لدعم اتخاذ القرارات الاستباقية وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الجوية المتوقعة.

ويعمل المركز على تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات والآليات المعتمدة، وتزويدها بالمعلومات المناخية والأرصادية في وقت مبكر.وتشير التوقعات المناخية للأشهر الثلاثة القادمة، إلى هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، ما يعزز أهمية الاستعداد المبكر وتكامل الجهود بين الجهات المعنية للتعامل مع الحالات المطرية والحد من آثارها.