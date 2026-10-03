نبهت أمانة جدة على إلزامية تطبيق الموجهات التصميمية للعمارة الساحلية الحجازية على رخص البناء السكني الجديدة مع جميع طلبات ترميم واجهات المباني السكنية في أنحاء المدينة، بعد بدء تنفيذها في مايو الماضي، وإدراج مخالفات عدم الامتثال ضمن لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية.

وشددت أمانة جدة على أنه يُعدّ الالتزام بالموجّهات التصميمية المعتمدة للعمارة الساحلية الحجازية إلزاميًا، ويترتب على عدم الالتزام بها اتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك فرض المخالفات والغرامات المقررة.

وتهدف الموجهات إلى تطوير تصاميم معاصرة تبرز الهوية المعمارية الساحلية الحجازية، وتحافظ على كفاءتها الإنشائية وقيمها الجمالية، من خلال توظيف العناصر التراثية في التهوية والإضاءة، وتدرّج البروزات والارتدادات لتوفير الظلال الذاتية للمباني.

وتشمل متطلبات التصميم استخدام المواد المرتبطة بالبيئة المحلية، والخشب أو بدائله الحديثة في العناصر البارزة، واعتماد تدرجات لونية تضم الأبيض اللؤلؤي، واللون الرملي، وألوان الرواشين التقليدية.

وأوضحت الأمانة أن غرامات عدم التزام المكاتب الهندسية بالموجهات عند طلب اعتماد رخص البناء تتراوح بين 1000 و5000 ريال، فيما تتراوح غرامات المكاتب المشرفة والمقاولين عند تنفيذ أعمال مخالفة للموجهات المعتمدة في الرخصة، أو عدم متابعة تطبيقها بالنسبة للمكاتب المشرفة، بين 2000 و10 آلاف ريال. وتُضاعف هذه الغرامات عند تكرار المخالفة، مع منح المكاتب الهندسية والمشرفة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 7 أيام، والمقاولين مهلة لا تتجاوز 30 يومًا، وإيقاف العمل بالطلب أو الرخصة، بحسب المخالفة، حتى تصحيحها.

كما تتراوح غرامة تعديل مالك المبنى السكني عناصر الواجهة المرتبطة بالموجهات خلافًا للرخصة المعتمدة بين 100 و500 ريال، وتُضاعف عند التكرار، مع إلزامه بالتصحيح خلال مهلة تصل إلى 14 يومًا.

وتُعد العمارة الساحلية الحجازية أحد الطرز التي تتضمنها خريطة العمارة السعودية، وتشمل التجمعات الواقعة على ساحل البحر الأحمر في جدة وينبع والقنفذة، وتعكس التأثيرات الثقافية والحرفية المرتبطة بالتجارة والحج.