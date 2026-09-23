بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يسرّني أن أتقدّم بأحرّ التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى شعب المملكة العربية السعودية.

يمثّل اليوم الوطني مناسبة للاحتفاء بإرث المملكة العريق، وإنجازاتها المميزة، ومسيرتها المتواصلة نحو النمو والتحوّل.

تربط الهند والمملكة العربية السعودية صداقة تاريخية وشراكة إستراتيجية قوية ومتطلعة إلى المستقبل، تعزّزها الروابط الوثيقة بين شعبينا. معاً، نتطلع إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب، وإلى مستقبل من التقدم والازدهار والصداقة الدائمة.

نؤكد أن السعودية تواصل مسيرتها نحو مزيد من الازدهار، وازدياد روابط الصداقة بين الهند والمملكة العربية السعودية قوةً ورسوخاً.

القنصل الهندي فهد أحمد خان