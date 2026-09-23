يفخر الجناح الماليزي بإعلان عودته إلى معرض البناء السعودي 2026، المقرر إقامته من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، إذ سيمثّل معرض هذا العام حدثًا بارزًا في بناء العلاقات.

تمثّل هذه الفعالية العام الثالث على التوالي لمشاركة ماليزيا فيها، وستكون أكبر وأشمل وأكثر ابتكارًا من أي وقت مضى، إذ تضم وفدًا منتقًى من 25 مشاركًا ماليزيًا رائدًا في مواد البناء وخدمات الإنشاءات والبناء والجهات المختصة.

تتعاون القنصلية العامة لماليزيا - القسم التجاري (ماتريد) مع وزارة الأعمال، وإدارة المناظر الطبيعية الوطنية، ومجلس تطوير صناعة الإنشاءات، وبنك ماليزيا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME Bank Malaysia)، وشركة UEM Edgenta، على وضع برنامج فعّال للمؤسسات المشاركة.

سيشرف مكتب ماتريد على تنسيق جلسات بين الشركات (B2B)، وهي جلسات مُصمَّمة لربط الوفد الماليزي بالمؤسسات السعودية المحلية، خصوصًا المستوردين والموزعين والمقاولين الباحثين عن شركاء موثوقين وقابلين للاستمرار.

«من خلال تسجيل رغبتكم في مقابلة شركائنا، سنعمل على مطابقة طلباتكم من خلال تنظيم جلسات مع شركات ماليزية جاهزة للتصدير ومعتمدة»، السيد يازرين شاخيري محلان، المفوض التجاري لمكتب ماتريد جدة.

قائمة الشركات:

1- AL Pine Utility Services (الخدمات: عمليات تفتيش جوي بطائرات مسيّرة، وفحص الأنابيب، ورسم خرائط المرافق تحت الأرض، وفحص جودة الهواء الداخلي، وتفتيش تشغيل المركبات عن بُعد)

2- Alaf Cekal (المنتجات: ملحقات ومكونات كهربائية منخفضة الجهد)

3- Board of Architect Malaysia (الخدمات: تنظيم مهنتَي العمارة والتصميم الداخلي)

4- Board of Engineers Malaysia (الخدمات: تنظيم المهنة الهندسية)

5- Boss Seven Engineering (المنتجات: ألواح قوالب وواجهات مركّبة من نوع سيلوكا لاتيس CLC)

6- Construction Industry Development Board (الخدمات: جهة تنظيمية تشرف على صناعة الإنشاءات)

7- Energetic Point (الخدمات: نظام إدارة المحطات، ويشمل نظام التذاكر المركزي، ونظام تشغيل المحطة، ونظام عرض المعلومات العامة)

8- FK Technology (المنتجات: أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأنظمة الدخول بالبطاقات، والإضاءة، والألواح الشمسية، وألواح LED)

9- Huls Transmission (الخدمات: خدمات الهندسة المدنية والكهربائية)

10- Inovar Industries (المنتجات: أرضيات مصفّحة من الألياف عالية الكثافة HDF للمباني السكنية والتجارية)

11- Jinhui Industries (المنتجات: آليات البناء)

12- LWD Industry (المنتجات: مفاتيح كهربائية جدارية ومقابس متنقلة)

13- Malaysia Highway Authority (الخدمات: تنظيم الطرق السريعة والطرق العامة)

14- Malaysia Transformer Manufacturing (المنتجات: محوّلات كهربائية ومحطات فرعية متوسطة إلى عالية الجهد للبنية التحتية للمرافق والطاقة والصناعة)

15- Masa Teguh Services (الخدمات: تنسيق المناظر الطبيعية والهندسة المدنية)

16- Pipicadey Resources (المنتجات: منتجات ألياف جوز الهند وقشرة جوز الهند «كوكوبيت»)

17- Plytec IBS System MFG (المنتجات: بيكافورم وووندربورد

الخدمات: أنظمة السقالات والدعامات)

18- SI Acoustic (الخدمات: خدمات هندسة الصوتيات والتحكم بالضوضاء)

19- SKB Storage Industries (المنتجات: أبواب لفّية، وأبواب فولاذية، وأنظمة رفوف تخزين

الخدمات: الدعم الهندسي)

20- Soul Lighting (المنتجات: الإضاءة الداخلية والخارجية)

21- SSRV (الخدمات: إدارة الممتلكات والمرافق، والأعمال الميكانيكية والكهربائية، والهندسة المدنية، والتقنية، والتنظيف، والنظافة، ومكافحة الآفات)

22- Swiss Resources (الخدمات: حلول هندسية لشبكات النقل والتوزيع في منظومة الطاقة)

23- Tenbex Engineering (الخدمات: خدمات الهندسة والإنشاءات والمشاريع والصيانة عبر مختلف القطاعات)

24- Ventura IOT (الخدمات: منصة تكاملية «تآزرية» لحماية البنية التحتية الحيوية)

25- Veritas Planning (الخدمات: التخطيط الرئيسي)

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