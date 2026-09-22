رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ـ حفظهما الله ـ وإلى الشعب السعودي كافة، باسم أهالي منطقة نجران ومسؤوليها وباسمه، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال: «إن اليوم الوطني ليس ذكرى تُروى فحسب، بل معنى يتجدد في كل منجز، ومسؤولية يحملها كل مواطن تجاه وطنه؛ ففيه نستحضر رحلة التوحيد التي خاضها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ ورجاله المخلصون، حين جمع بعون من الله الأرض والإنسان، وبنى دولةً جعلت من وحدتها مصدر قوتها، ومن مبادئها أساس نهضتها».

وأضاف أمير منطقة نجران أن مسيرة هذه البلاد المباركة شهدت، منذ تأسيسها، قفزات تنموية متتابعة، وواصل ملوكها البناء حتى بلغت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مرحلةً جديدة من صناعة المستقبل، عبر رؤية طموحة نقلت الممكن إلى واقع، ووسّعت آفاق التنمية، ورسّخت حضور الوطن ومكانته في العالم.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن ما تنعم به نجران من أمن وتنمية يجسّد عناية القيادة الرشيدة بالمنطقة، وأن أبناءها وبناتها شركاء في مسيرة الوطن وصناعة منجزاته، يستلهمون من تاريخهم قيمة الوفاء، ومن حاضرهم مسؤولية العمل، فجميعها نجران، وكلها في قلب الوطن.

واختتم كلمته بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها ورخاءها، ويحفظ جنودها ورجال أمنها في جميع القطاعات، ويبارك في جهود أبنائها وبناتها.