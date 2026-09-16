في إطار الدعم المتواصل والجهود التنموية المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن، بحث مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس اليوم (الأربعاء)، مع محافظ شبوة عوض بن الوزير، مستجدات المشاريع التنموية والتحضيرات الفنية لتنفيذ حزمة جديدة من المشاريع الخدمية والإستراتيجية في المحافظة، في إطار التنسيق المستمر بين البرنامج والسلطات المحلية اليمنية.

وتناول اللقاء آليات بدء تنفيذ الحزمة الأولى من المشاريع، واستكمال المتطلبات الفنية المتعلقة بمشاريع الحزمة الثانية، تمهيداً لإنهاء إجراءات اعتمادها النهائية والانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ الميداني لخدمة أهالي المحافظة.

دعم القطاع الأكاديمي

واستعرض الجانبان سبل دعم وتعزيز القطاع التعليمي والأكاديمي في شبوة، بما يضمن رفع الجاهزية التعليمية واستيعاب الطلاب، إلى جانب بحث إمكانية التوسع في المنشآت الأكاديمية والتخصصات التقنية الحديثة.

مشاريع إستراتيجية للطاقة

وناقش الجانبان عدداً من المشاريع الإستراتيجية لتعزيز البنية التحتية بالقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة «العقلة الغازية» لتوليد الكهرباء بقدرة 60 ميغاوات وخط النقل التابع لها للاستفادة من الغاز المصاحب وتغذية الشبكة، فضلاً عن دراسة مشروع إنشاء وحدة لتكرير المشتقات النفطية في حقل العقلة لتغطية احتياجات السوق المحلية اليمنية من الوقود والغاز المنزلي.

إشادة بالدعم السعودي

وثمّن محافظ شبوة الدعم السخي واللا محدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً لليمن في مختلف المجالات، مشيداً بالدور التنموي والحيوي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وأثر مشاريعه النوعية في النهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.