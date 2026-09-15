أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبار القدرات العامة (الورقي) مخصص حالياً لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين. وبيّن حساب العناية بالمستفيدين في الهيئة، أنه يمكن أداء اختبار القدرات (الرقمي) المتاح طوال العام لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي والخريجين، مشيراً إلى أن مواعيد التسجيل للطلاب بدأت في 14 سبتمبر الجاري، فيما سيكون تسجيل الطالبات في 16 سبتمبر، وآخر موعد للتسجيل هو 11 ديسمبر، على أن يعقد الاختبار خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من ديسمبر، لافتاً إلى أن التسجيل يتم من خلال منصة «سديد». يشار إلى أن اختبار القدرات يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية ويركز على معرفة القابلية للتعلم، بصرف النظر عن البراعة في منهج معين، وذلك من خلال القياس والاستنتاج وقياس القدرة على فهم المقروء وإدراك العلاقات المنطقية وحل المسائل الرياضية المبنية على مفاهيم رياضية أساسية. ويُعد اختبار القدرات أحد معايير القبول في العديد من الجامعات، ويسهم مع المعدل الدراسي وبقية متطلبات القبول في المفاضلة بين المتقدمين، وفقاً للسياسات المعتمدة لدى كل جامعة. ويُقدم الاختبار على نوعين بحسب التخصص: اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية، لطلاب وطالبات المسار الشرعي، ومسار إدارة الأعمال، واختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، لطلاب وطالبات المسار العام، ومسار علوم الصحة والحياة، ومسار علوم الحاسب والهندسة.