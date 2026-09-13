أوضحت الأحوال المدنية ضوابط تتعلق بالزي عند التقاط الصورة الشخصية للمستفيدين، وأكدت، أن «العقال» ليس إلزامياً، كما لا يلزم ارتداء الشماغ لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وجاء توضيح «العناية بالعملاء» التابعة للأحوال، رداً على استفسار أحد المستفيدين بشأن الزي المسموح به، بعد ملاحظته أن الشروط المنشورة لم تحدد تفاصيل تتعلق بارتداء الشماغ الأحمر أو الغترة البيضاء، أو نوع العقال، أو إمكانية التصوير دونها.

وقالت الأحوال في ردها: «لا يلزم لبس العقال، ولا يلزم لبس الشماغ لمن هم أقل من 15 سنة» وأوضحت بذلك جانباً من الاشتراطات المرتبطة بالمظهر في الصورة الرسمية.

ويعني التوضيح، أن العقال ليس من المتطلبات الإلزامية للصورة، فيما أُعفي من هم دون الخامسة عشرة من اشتراط ارتداء الشماغ، وهو ما يوضح جانباً من الأسئلة المتكررة حول متطلبات الصور المستخدمة في معاملات الأحوال المدنية.

وفي المقابل، لم يتضمن الرد المنشور تفصيلاً حول لون الشماغ أو الغترة، أو نوع العقال، أو بقية حالات الزي لمن تجاوزوا سن الخامسة عشرة؛ إذ اقتصر التوضيح على عدم إلزامية العقال وعدم اشتراط الشماغ للفئة العمرية الأقل من 15 عاماً.