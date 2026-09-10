أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن الطموح، خلال المرحلة المقبلة، يتجه نحو تعظيم أثر المجال البلدي وتحويل مخرجات العمل الخليجي المشترك إلى تطبيقات وممارسات ملموسة في دول المجلس، بما يعزز كفاءة الخدمات البلدية ويتيح توسيع الاستفادة من التجارب الناجحة والحلول المبتكرة، وتسريع توظيف التقنيات الحديثة وصولًا إلى مدن أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، المنعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين المهندس وائل بن ناصر المبارك.

وأوضح البديوي أن دول المجلس حققت خطوات مهمة في تطوير العمل البلدي المشترك عبر مبادرات وبرامج وأدلة إرشادية أسهمت في تبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة. وأشار إلى أن انطلاق أعمال «مركز الأبحاث الحضري بدول مجلس التعاون» يمثل خطوة محورية في دعم التخطيط الحضري وصناعة القرار البلدي، من خلال توظيف البحث العلمي والبيانات المتخصصة في تطوير المدن والتعامل مع تحدياتها المستقبلية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتطوير المدن الذكية والمستدامة.

وأضاف أن إطلاق الدورة السابعة لجائزة مجلس التعاون في مجال البلديات لعامي 2027–2028 تحت عنوان «الحلول الذكية في العمل البلدي» يأتي تأكيدًا لأهمية تشجيع الابتكار وتوسيع نطاق الاستفادة من التطبيقات الحديثة في تطوير العمل البلدي بدول المجلس.