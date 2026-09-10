تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين في مدينة المنامة اليوم.



تعزيز الجاهزية



يأتي الاجتماع امتداداً لمسار العمل السياحي الخليجي المشترك، ومتابعة لما نوقش خلال الاجتماع الاستثنائي للوزراء المسؤولين عن السياحة، الذي عُقد في أبريل الماضي، بما يدعم استمرار التنسيق بين دول المجلس ورفع جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات القطاع وعدداً من الأولويات المشتركة، في مقدمتها تعزيز جاهزية القطاع ومرونته، ومواصلة تطوير المبادرات السياحية الخليجية، ودعم التكامل بين الوجهات، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى بما يعزز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة.



تنسيق الأولويات



تؤكد مشاركة المملكة حرصها على مواصلة دورها في دعم العمل السياحي الخليجي المشترك، والإسهام في تنسيق الأولويات ودفع مجالات التعاون بين دول المجلس. يأتي ذلك في ظل ما تشهده السياحة البينية من زخم، حيث استقبلت المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 3.2 ملايين سائح وافد من دول المجلس الشقيقة، بما يعكس حجم السوق السياحية الخليجية والفرص التي تتيحها لتعزيز حركة السياحة بين دولها.