أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سلسلة من ورش العمل الافتراضية التدريبية والفنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت، وتستمر خلال سبتمبر وأكتوبر 2026م، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها، وتبادل المعرفة والخبرات.

وتتضمّن الورش، البالغ عددها 5، موضوعات متخصصة في مكافحة التصحر واستعادة الأراضي، من بينها حصر وتقييم الأراضي المتدهورة باستخدام الاستشعار عن بُعد والمسوح الميدانية، والتقييم الاقتصادي والاجتماعي لتدهور الأراضي، إلى جانب أهمية الأحزمة الخضراء في الحد من زحف الرمال، وتجربة المملكة في الإدارة المتكاملة للنباتات الغازية.

وتأتي الورش ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة التصحر واستعادة الأراضي وحماية النظم البيئية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.