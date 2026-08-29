إتلاف أكثر من 1.3 طن من الملابس المستعملة وإزالة 270 بسطة عشوائية بجدة

أسفرت حملة ميدانية نفذتها أمانة محافظة جدة في حي «الخمرة» عن التعامل مع أكثر من 1,300 طن من الملابس المستعملة التي كانت تُعرض وتُتداول بصورة عشوائية، ضمن أعمال معالجة مواقع البيع غير النظامية ومتابعة الممارسات المخالفة داخل الأحياء.

وأوضحت وكالة البلديات الفرعية بالأمانة أن أعمال الفرق الميدانية أسفرت عن إزالة وإتلاف 270 بسطة عشوائية بعد استكمال الإجراءات المتبعة في الموقع بالتزامن مع مواصلة فرق الرقابة أعمالها لحصر المخالفات ومعالجة آثار النشاط العشوائي.



وشملت الحملة ضبط مخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من قبل الجهة المعنية، في إطار متابعة الأنشطة غير النظامية المرتبطة بمواقع «البيع العشوائي» والحد من عودتها أو انتقالها إلى مواقع أخرى داخل النطاق.

وبيّنت الوكالة أن الفرق الميدانية رحّلت 11 طناً من المضبوطات إلى المردم، فيما امتدت الأعمال إلى تنظيف الموقع وإزالة المخلفات وإعادة تهيئته عقب انتهاء عمليات الضبط والإزالة.

وتواصل أمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية والميدانية لمتابعة مواقع البيع العشوائي والأنشطة المخالفة في الأحياء، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، بما يعزز المشهد الحضري ويرفع مستوى الامتثال في المحافظة.