رفع وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بناءً على ما رفعته اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات.

وأكّد أن الموافقة تأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأن تكون صحة الإنسان وسلامته أولًا، وتجسيدًا لحرصها على تعزيز الجاهزية الإسعافية لمواجهة المخاطر الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء «مجتمع حيوي» ينعم أفراده بصحة مزدهرة، و«وطن طموح» تتكامل فيه الجهود الحكومية لتعزيز استدامة السياسات وتعظيم أثرها.

وأوضح وزير الصحة أن السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، التي قادت هيئة الهلال الأحمر السعودي إعدادها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، وتحسين مخرجات الرعاية الصحية، والحد من مضاعفات الحالات الطارئة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي والتدريب على الإسعافات الأولية، بما يسهم في حماية الأرواح.

وتواصل المنظومة الصحية العمل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير سياسات وطنية متكاملة ومستدامة، ضمن جهود اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، بما يجسّد نهج «الحكومة الواحدة»، ويدعم تكامل الجهود لتعزيز الصحة العامة، وترسيخ الوقاية، والارتقاء بجودة الحياة.