• يستكشف التعاون تبادل المعرفة العلمية والبحوث السريرية والبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث الصحي. • يهدف الإطار إلى دعم الكفاءات العلمية السعودية وتعزيز جاهزية المملكة لإجراء بحوث سريرية قادرة على المنافسة دولياً. • تشمل مجالات التعاون المحتملة علم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والأبحاث القائمة على البيانات.

وقّع المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة العربية السعودية وسانوفي مذكرة تفاهم تؤسس إطارًا استراتيجيًا لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأبحاث الصحية والابتكار وتطوير القدرات العلمية، بما يدعم طموح المملكة العربية السعودية في تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا في مجال الأبحاث الصحية.

إرساء الأسس لأبحاث صحية سعودية قادرة على المنافسة عالمياً

يجمع هذا الإطار بين الدور الوطني للمعهد الوطني لأبحاث الصحة في مجال البحث الصحي وخبرة سانوفي العالمية في العلوم والتطوير السريري، لاستكشاف سبل تطوير المعرفة العلمية والقدرات البحثية وأنشطة البحث والتطوير في المملكة.

وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، وبرنامج تحول القطاع الصحي، والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، سيسهم هذا التعاون في تعزيز المقومات اللازمة لإجراء أبحاث عالية الجودة، بما في ذلك البنية التحتية الوطنية للبحث، والجاهزية للتجارب السريرية، وحوكمة الأبحاث، وتطوير الكفاءات العلمية والسريرية والبحثية السعودية. كما سيوفر منصة لتبادل المعرفة العلمية والتقنية والمنهجيات وأفضل الممارسات الدولية بصورة منظمة، بما يدعم تطور منظومة البحث في المملكة..

من علم الجينوم إلى الذكاء الاصطناعي: توسيع القدرات العلمية للمملكة

تشمل مجالات التعاون المحتملة البحث والابتكار في المجالات المرتبطة بالأمراض ذات العبء المرتفع على المستوى الوطني والاحتياجات الطبية غير الملباة، بما في ذلك علم الجينوم والطب الدقيق المرتبطان بالسكان في المملكة. كما قد يستكشف الطرفان مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات المتقدمة والمؤشرات الحيوية الرقمية وبيانات العالم الحقيقي، على أن تخضع أي أنشطة تتضمن بيانات صحية أو جينومية وطنية لاتفاقيات نهائية منفصلة وموافقة الجهات السعودية المختصة.

وسيكون تطوير القدرات مجالاً آخر للتركيز، مع فرص محتملة للتعاون في منهجيات البحث وإجراء التجارب السريرية والعلوم التنظيمية وأخلاقيات علم الأحياء والطب الجينومي والمعلوماتية الحيوية وعلوم البيانات الصحية. ومن خلال هذا الإطار، يهدف الطرفان إلى بناء خبرات بحثية محلية مستدامة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الأكاديمية وأصحاب المصلحة في القطاع الصحي وقطاع الصناعات الدوائية الحيوية المبتكرة.

البروفيسور فارس العنزي - الرئيس التنفيذي، المعهد الوطني لأبحاث الصحة

«يعكس هذا الإطار التزام المعهد الوطني لأبحاث الصحة ببناء منظومة وطنية للبحث ترتبط بالعالم وتنطلق من احتياجات المملكة. ويأتي تعزيز قدرات المملكة في مجال البحث الصحي، بدءاً من الجاهزية للتجارب السريرية وتحديد الأولويات البحثية والحوكمة، وصولاً إلى الطب الدقيق والعلوم القائمة على البيانات والابتكار الطبي، في صميم دورنا ضمن رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية. ويوفر تعاوننا مع سانوفي منصة قيّمة لتبادل المعرفة العلمية وتمكين الكفاءات العلمية والسريرية السعودية، بما يسهم في ابتكار وإجراء المزيد من الأبحاث الصحية عالمية المستوى وتحويل نتائجها إلى مخرجات صحية أفضل داخل المملكة.»

د. لمى صالح - مدير عام الأدوية العامة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، سانوفي

«تنتقل المملكة العربية السعودية من المشاركة في الأبحاث الصحية العالمية إلى أن تصبح بيئة تنطلق منها أبحاث علمية ذات أهمية عالمية. ويتطلب هذا التحول أكثر من الاستثمار، فهو يحتاج إلى كفاءات علمية وقدرات بحثية قوية ومنظومة قادرة على تحويل الاكتشافات إلى أثر ملموس. ويعكس تعاوننا مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة التزامنا بهذا الطموح، من خلال الجمع بين خبرات سانوفي العلمية العالمية والقدرات السعودية، بما يتيح ابتكار وقيادة وإجراء المزيد من الأبحاث داخل المملكة، مع إمكانية الإسهام في تحسين المخرجات الصحية في السعودية ودعم التقدم العلمي عالمياً.»

نبذة عن المعهد الوطني لأبحاث الصحة

المعهد الوطني لأبحاث الصحة هو الجهة الوطنية في المملكة المعنية بقيادة وتنسيق وتطوير البحث الصحي. ويتولى المعهد تحديد الأولويات الوطنية للبحث الصحي والإشراف عليها، وتطوير القدرات البحثية والحوكمة والبنية التحتية، ودعم ترجمة الأدلة العلمية إلى مخرجات صحية وممارسات سريرية وسياسات صحية أفضل. ويسهم دوره في تحقيق طموح المملكة لتعزيز القدرات العلمية الوطنية وتطوير البحث والابتكار الصحي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

نبذة عن سانوفي

سانوفي هي شركة عالمية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، مدفوعة بالبحث والتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تلتزم بتحسين حياة الناس وتحقيق نمو مستدام. ومن خلال فهمنا العميق لجهاز المناعة، نبتكر أدوية ولقاحات تحدث فرقاً في حياة الملايين من الأشخاص حول العالم، مع وضع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في صميم طموحاتنا.

شركة سانوفي المدرجة في بورصة «يورونيكس» تحت الرمز (SAN) وبورصة ناسداك تحت الرمز (SNY).