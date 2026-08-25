برز خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا مصطلحان دبلوماسيان لافتان؛ أحدهما يحدد مستوى الاستقبال الرسمي، والآخر يرسم طبيعة الحوار داخل أحد أهم اجتماعات الزيارة.

مستوى الزيارة في البروتوكول

فقد أعاد توصيف «زيارة دولة» و«الطاولة المستديرة» حضورهما إلى الواجهة؛ بوصفهما من أكثر المصطلحات استخدامًا في البروتوكول السياسي الحديث.

وجاء في البيان السعودي أن زيارة ولي العهد إلى باريس تمت بصفتها «زيارة دولة»؛ وهي أعلى درجات الزيارات الرسمية من حيث المراسم والبرنامج، وتُخصص عادةً لاستقبال قادة الدول بدعوة من رئيس الدولة المضيفة، وتشمل مراسم استقبال موسعة، ومباحثات مع أعلى السلطات، إلى جانب الفعاليات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ويُعد هذا التصنيف جزءًا أصيلًا من اللغة الدبلوماسية السعودية، إذ سبق استخدامه في زيارات ملكية وقيادية سابقة؛ من بينها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا عام 2017، وزيارة ولي العهد إلى الهند عام 2019.

ولا تقتصر «زيارة الدولة» على مظاهر التكريم، بل تشكل إطارًا رسميًا لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وهو ما تجسّد في اجتماع ولي العهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها، وشهدا تبادل عدد من الاتفاقيات.

تصنيفات الزيارات في فرنسا



وتصنّف وزارة الخارجية الفرنسية زيارات القادة الأجانب إلى أربع فئات: «زيارة دولة»، و«زيارة رسمية»، و«زيارة عمل»، و«زيارة خاصة». وتُعد زيارة الدولة الأعلى من حيث مستوى الاستقبال وكثافة البرنامج، فيما تركز الزيارة الرسمية على المباحثات الحكومية، وتُخصص زيارة العمل لملفات محددة، بينما لا ترتبط الزيارة الخاصة ببرنامج رسمي معلن.

وضمن برنامج الزيارة، انعقد في باريس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي‑الفرنسي للاستثمار، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال من البلدين، واختُتم بحضور ولي العهد والرئيس الفرنسي. وقد ناقش الاجتماع فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية، والاستفادة من مكامن القوة لدى البلدين في مجالات التقنية والصناعة والتمويل والابتكار، ما منح مصطلح «الطاولة المستديرة» دلالة عملية مرتبطة بالحوار الاقتصادي وصناعة الشراكات.

جذور المصطلح في التاريخ



ويعود أصل المصطلح إلى الأدب الوسيط، حين أورد الشاعر النورماني (واص) عام 1155 فكرة الطاولة الدائرية في روايته عن الملك آرثر، للدلالة على المساواة بين الجالسين دون وجود «رأس للطاولة». وانتقلت الفكرة لاحقًا إلى السياسة والدبلوماسية لتجنب الخلافات البروتوكولية، ثم حملت مؤتمرات كبرى اسمها، مثل اجتماعات لندن حول مستقبل الهند بين 1930 و1932، ومحادثات بولندا عام 1989.

ومع تطور الاستخدام، لم يعد الشكل الهندسي شرطًا؛ فقد تُعقد الاجتماعات على طاولات مستطيلة أو بيضاوية مع احتفاظها بالاسم، لأن المقصود هو طبيعة النقاش وتساوي المشاركين، لا شكل الطاولة. ويجسد الاجتماع السعودي‑الفرنسي هذا المفهوم الحديث، إذ جمع القيادات الحكومية وقادة الأعمال في نقاش مباشر حول الفرص الاستثمارية، قبل اختتامه بحضور قيادتي البلدين.

وبذلك، يبرز المصطلحان جانبين متكاملين من لغة العلاقات الدولية؛ فـ«زيارة الدولة» تحدد مستوى المناسبة ومراسمها، بينما تعكس «الطاولة المستديرة» أسلوب الحوار في أحد أبرز اجتماعات الزيارة، لتبقى الدائرة اليوم رمزًا لمساحة النقاش لا لشكل الخشب.