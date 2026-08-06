حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك ثلاثة منتجات غذائية، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية احتواءها على مادة (Nortadalafil) التي لا يُسمح باستخدامها، موضحةً أن المنتجات تشمل قهوة مع الجينسنغ للعلامة التجارية (بارسا كافيه) وشوكلاتة داكنة مع الجنسنغ للعلامة التجارية (بارسا شوكو)، وقهوة مع الجينسنغ للعلامة التجارية (بنتان سكاي)، وذلك لجميع التشغيلات، وهي منتجات معبأة في عبوات تزن 100 جرام على هيئة أظرف.

ودعت «الهيئة» المستهلكين إلى عدم استهلاك المنتجات المشار إليها والتخلص منها، مشيرةً إلى أنها قد تتسبب بمشكلات صحية لمن يعانون الأمراض المزمنة، مؤكدةً في الوقت ذاته اتخاذها الإجراءات النظامية اللازمة لسحبها من الأسواق ومتابعة سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية لحماية سلامة المستهلك.

وشددت «الغذاء والدواء» على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المستوردة، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تستوجب السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامةً تصل إلى 10 ملايين ريال، أو العقوبتين معاً.

وحثّت «الهيئة» المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الغذائية عبر مركز الاتصال الموحد 19999، بما يسهم في تعزيز الرقابة على المنتجات، وتحقيق سلامتها.